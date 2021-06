Mechaniker belegte Pfusch: Freispruch von Falschaussage

Innsbruck – Erhobenen Hauptes trat unlängst am Landesgericht ein 36-jähriger Mechaniker vor Richter Norbert Hofer. Dem Anklagevorwurf einer falschen Beweisaussage mitsamt Verleumdung wollte der einstige Serviceleiter einer Werkstatt (gehört nicht dem Tiroler Fahrzeughandel an) nochmals vehement entgegentreten. Dabei hatte es der 36-Jährige wohl schon im März nur gut gemeint – sich aber mit seinem Hinweis an den Gebietsleiter kein Lob, sondern die Entlassung eingehandelt.

Grund der Meldung: Im Frühjahr war dem 36-Jährigen aufgefallen, dass immer öfter Ersatzteile – von Bremsscheibe bis Autoreifen – der Firma „schwarz“ an Kunden verkauft und in deren Autos auch noch eingebaut würden – ohne dass die Fahrzeuge aber offiziell im System aufschienen. Die Firma prüfte darauf und konnte keine Fehlbestände feststellen. Dass die Kfz-Kennzeichen fotografierter Autos tatsächlich nicht im System aufschienen, blieb außer für den Anzeiger ohne Folge. „Ein Unding. Bei der Firma muss jedes Auto vor Reparatur oder Reifenwechsel in das System. Ist der Mechaniker fertig, checkt er das Kennzeichen wieder aus und der Kunde wird benachrichtigt“, so der Angeklagte.