Nicht nur die Zukunft der EU hat Potenzial zu elektrisieren

Der Ausgang ist offen – und könnte auch in einer Neufassung des einstigen EU-Reformvertrags von Lissabon (seit 1. Dezember 2009 in Kraft) münden, wie Ministerin Karoline Edtstadler (VP) festhielt: „Wir dürfen nicht nur raunzen, sondern sollen sagen, wie ein besseres Europa aussehen könnte. Da wollen wir nicht von vornherein ausschließen, dass die EU-Verträge nicht geändert werden müssen.“ Wenngleich Martin Selmayr, Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, nicht verhehlte, dass der Bevölkerung wohl weniger eine Vertragsänderung unter den Nägeln brenne, als vielmehr, wie konkrete Probleme gelöst werden. Ein großes Thema, welches gerade die Corona-Krise aufgezeigt habe, seien die Reisebeschränkungen: „Wenn selbst in Deutschland viele das Große Deutsche Eck und seine Bedeutung als Lebensader für Österreich nicht kennen, müssen wir noch viel erklären.“

Einen sehr direkten Einfluss auf die Bevölkerung wird die Antwort der EU auf die offene Klimafrage haben. Österreich will 2040 klimaneutral sein, die EU bis 2050. Schon bis 2030 will man europaweit die Emissionen um 55 Prozent gesenkt wissen. Und hier wird es schon in Bälde spannend. „Wir sind in der Klimapolitik an einem entscheidenden Punkt“, verwies die stv. Generalsekretärin der Europäischen Kommission, Elisabeth Werner, auf das am 14. Juli zu präsentierende „Fit for 55“-Paket: „Es gibt viele Ankündigungen, aber jetzt geht es um konkrete gesetzliche Umsetzungsmaßnahmen.“ In Summe will die Kommission zwölf Gesetzesvorschläge auf den Tisch legen, so Werner. Im Kern steht dabei die künftige Ausgestaltung des Emissionshandels. „Diesen wollen wir auf eine breitere Basis ausdehnen“, sagt Werner. Neue Regelungen für den Luft- und den Seeverkehr sowie im Gebäude- und Verkehrssektor sollen inkludiert sein. Ebenso kündigt Werner eine überarbeitete Energiesteuerrichtlinie für die Mitgliedsstaaten an. Diese legt den Rahmen zur Besteuerung von Strom, Treib- und Heizstoffen fest.