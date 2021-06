Jugendliche traktierten in Innsbruck 25-Jährigen mit Tritten und Schlägen

Innsbruck – Ein 25-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag von einer Gruppe Jugendlicher in Innsbruck attackiert. In der Altstadt rempelten die Unbekannten gegen 0.15 Uhr den Mann an. Anschließend verfolgten sie ihn ein kurzes Stück in Richtung Innbrücke. Dann traten und schlugen die Jugendlichen, die laut Beschreibung südländisch aussahen, auf ihr Opfer ein.