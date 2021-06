„Theater unter den Sternen“: Bühne frei im Zeughaus

Den Auftakt mach heute Abend um 20 Uhr das Feinripp Ensemble mit dem Stück „Fein-R.I.P. – Einmal Hölle und zurück“. Bereits davor wird ab 15 Uhr das Kinderstück „Nuschka“, eine Produktion des Figurentheaters Flax, gezeigt. Für die kommenden Tage haben sich unter anderem die Kühne Bühne mit dem Stück „Sei ein Frosch“ (25. Juni) und das Innsbrucker Bogentheater mit „Godot kommt“ (8. Juli) angekündigt. Am ersten Juli kommt Neal Simons „Der letzte der feurigen Liebhaber“ als Produktion der Sendersbühne Grinzens mit Peter Wolf nach Vorstellungen in Kufstein und Schwaz zur Innsbruck-Premiere. Der Kabarettist Daniel Düsi Lenz spielt am 26. Juni sein Best-of-Programm, Judith Keller am 30. Juni den Chanson-Abend „Lost in the stars“. (TT)