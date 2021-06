Grünes Licht für den Karwendelmarsch

Am 28. August um 6 Uhr Früh fällt in Scharnitz der Startschuss. Auf einer Strecke von 52 oder 35 Kilometern werden sich dann die sportlich Aktiven in Sachen Leistungsfähigkeit und Ausdauer wieder in Echtzeit miteinander messen können. Wer sich jetzt noch anmelden möchte, ist allerdings schon zu spät dran. Die in Tirol bereits legendäre Veranstaltung ist aufgrund der Anmeldungen aus dem Vorjahr auch für heuer längst ausgebucht.