XV von Subaru: Ein unterschätzter Japaner

Innsbruck – Subaru spielt hierzulande ein schweres Spiel. Die traditionsreiche japanische Geländewagenmarke hat kaum Marktpräsenz, will sich aber dennoch mit guten Produkten behaupten. Dass es deutlich anders geht, zeigt die Marke in Nordamerika und in Fernost: Die Verkäufe sind dort mehr als respektabel, sogar als Partner wird Subaru vom wesentlich größeren Hersteller Toyota überaus ernst genommen. Das liegt auch an der technischen Expertise.