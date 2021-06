Ex-Freundin öffnete nicht: Mann legte vor Wohnungstür in Kramsach Feuer

Kramsach – Ein 31-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag Feuer vor der Wohnungstür seiner Ex-Freundin in Kramsach gelegt haben. Der Mann hatte gegen Mitternacht über längere Zeit gegen die Türe geklopft und im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses Lärm gemacht. Als ihm die Frau trotzdem die Tür nicht öffnete, steckte er laut Polizei mehrere Gegenstände, die er im Treppenhaus fand, in Brand.