Design als Ausdruck von Haltung

Die Frage, wie wir heute Demokratie leben, wirft Theresa Hattinger in ihrem Projekt „Flags of Utopia“ auf. Mit schräg bunten Fahnen, die sie unübersehbar im öffentlichen Raum flattern lässt. Ganz im Realen verhaftet ist dagegen der 1977 von Charles und Ray Eames gedrehte Kurzfilm „Powers of Ten“. Stills in Postkartenform aus diesem liegen auf einem Tisch, auf eine visuelle Reise von der Körperzelle bis ins Universum entführend. Die Schau lädt aber auch zum Schmökern in wichtigen, teilweise längst vergriffenen Design-Büchern ein, etwa Viktor Papaneks „Design for the real world“ aus den 1960ern.