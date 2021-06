Klangerlebnisse auf 1965 Metern Seehöhe

Innsbruck – Endlich geht es wieder los mit einem Live-Konzert im Freien. Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer lädt wieder zu einem sommerlichen Klassik-Open-Air am 26. Juni ab 18 Uhr in einzigartiger Naturkulisse auf 1965 Metern Seehöhe. Die Patscherkofelbahn bringt die Zuhörer rasch und bequem zum Konzertort auf den Hausberg der Innsbrucker, wo das Orchester mit Solisten auf einer großen Bühne in spektakulärer Bergkulisse ein abwechslungsreiches Programm präsentiert: Zu hören sind Highlights der klassischen Musik sowie Musikstücke, die mit der Lage des Konzerts am Berg korrespondieren und insbesondere einen Bezug zur Bergwelt herstellen.