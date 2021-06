4:2-Schützenfest gegen Portugal: Deutschland wieder voll dabei

Die deutsche Jubeltraube hatte an diesem Samstagabend in München Hochkonjunktur.

München – Mit einem 4:2-Sieg über Portugal vertrieb Deutschlands Nationalteam eindrucksvoll den Frust und die Kritik nach der 0:1-Enttäuschung beim EM-Auftakt gegen Frankreich. Joachim Löws Elf war am Samstag in München das klar bessere Team, das auch einen frühen Rückstand durch Cristiano Ronaldo (15.) locker wegsteckte und in der Hammergruppe F vor dem abschließenden Duell mit Ungarn wieder klar auf Aufstiegskurs liegt.