Auf auf zur interkulturellen Welterkundung im Schwazer Museum der Völker

Schwaz – Nichts weniger, als das Weltbild der BesucherInnen des Museums der Völker infrage zu stellen, hat sich Lisa Noggler-Gürtler in ihrer neuen Ausstellung vorgenommen. Eine Schau, die das gesamte Haus infiltriert, vernetzt durch eine in eine Röhre eingehauste Kugelbahn, mittels der der Besucher seine ganz persönlichen Botschaften auf eine rund einminütige Reise schicken kann. Um dann bevorzugt mit jungen Menschen, die die Hausherrin noch mehr als bisher ins Museum holen möchte, diskutiert zu werden.

Die Erkundungsreise, zu der die Schau entführt, ist eine ebenso nachdenklich stimmende wie informative und dabei höchst vergnügliche. Um mit vielen Vorurteilen über das Andere, Fremde aufzuräumen, Missverständnisse aufzuklären, Berührungsängste abzubauen. Als Nachhilfe zum Reflektieren über das eigene Weltbild. Über Fragen von Sexismus, Rassismus, religiösem Fanatismus, Flucht und Migration, unserem Umgang mit der Natur. Was wunderbar im Nebeneinander von sinnbildlich aufgeladenen Objekten unterschiedlicher archaischer Kulturen funktioniert, auch der unseren.

Wobei das, was präsentiert wird, qualitativ vom Feinsten, teilweise hier jedenfalls noch nie Gesehenen, ist. Objekte, die aus dem eigenen reich gefüllten Depot an afrikanischer und asiatischer Stammeskunst geholt wurden oder als Leihgaben des Tiroler Volkskunstmuseums bzw. von privaten oder klösterlichen Sammlungen in die Schau eingeflossen sind.