TT-Analyse: Sachliches Zahlenspiel bei Staatsbürgerschaft in Tirol

Während sich die SPÖ gerade selbst zu erklären versucht und sich die ÖVP hart abwehrend auf Vorschläge für ein neues Modell der Staatsbürgerschaft einschießt, tut ein kühler Blick auf das derzeit heißeste innenpolitische Thema gut: Kinder, die in Österreich geboren werden, sollen ab Geburt unsere Staatsbürgerschaft erhalten, wenn zumindest ein Elternteil fünf Jahre lang legal in Österreich gelebt hat. So lautet einer der Punkte.