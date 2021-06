Ersthelfer in Tirol gesucht: Rotes Kreuz appelliert zu Auffrischungskursen

Innsbruck – Fast jeder absolviert in seinem Leben einmal einen Erste-Hilfe-Kurs: Alle Führerscheinanwärter, aber auch Polizisten und betriebliche Ersthelfer sind dazu verpflichtet. Pro Jahr werden in Tirol rund 30.000 dieser Ersthelfer geschult. Theoretisch sollte es kein Problem sein, in Notsituationen im öffentlichen Raum jemanden zu finden, der weiß, was zu tun ist, und so Leben retten kann. Die Praxis sieht aber leider anders aus, denn aus Unsicherheit greifen viele dann doch nicht ein, sie wollen nichts falsch machen, sagt Christine Widmann vom Roten Kreuz Tirol. Dabei sei das Einzige, das man falsch machen kann, nichts zu tun.