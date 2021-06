Deutsche überschlugen sich in Zellberg mehrmals mit SUV

Zellberg – Eine 31-jährige Deutsche und ihr 36-jähriger Mann haben am Samstagabend mehrere Überschläge in ihrem SUV mit nur leichten Verletzungen überstanden. Die Lenkerin war in Zellberg auf einem privaten Feldweg bergwärts im Gras hängen geblieben. Trotz Allradzuschaltung misslang der Anfahrversuch, und das Fahrzeug rollte rückwärts über ein 30 Grad steiles Feld, auf dem es sich dann mehrmals überschlug.