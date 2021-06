Das bringt der Sonntag bei der EURO: Schweiz vs. Türkei gegen das EM-Aus

Obwohl er damals erst zehn Jahre alt war, hat Manuel Akanji das legendäre Skandalspiel nicht vergessen. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich das Spiel im Fernsehen gesehen habe“, sagt der heute 25 Jahre alte Schweizer über das Duell mit der Türkei im Jahre 2005, das am Ende nur noch wenig mit Sport zu tun hatte. Die Partie, die als „Schande von Istanbul“ in die Schweizer Fußball-Geschichte einging, bewegt die Eidgenossen noch heute.

Beim dramatischen Duell 2005 ging es um die Teilnahme an der WM 2006. Nach einem 2:0-Sieg in Bern reiste die Schweiz als Favorit in die Türkei. Schon bei der Ankunft am Flughafen wurden die Spieler feindselig empfangen. „Welcome to Hell“, stand auf einem Plakat.