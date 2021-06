Taliban wollen „echtes islamisches System“ aufbauen

Kabul – Die radikal-islamischen Taliban wollen in Afghanistan nach dem Abzug der ausländischen Truppen ein „echtes islamisches System“ errichten, in dem Rechte von Frauen und Minderheiten in diesem Sinne geschützt würden. Die Taliban fühlten sich dazu verpflichtet, allen Rechte der afghanischen Bürger, von Männern und Frauen, in Einklang mit religiösen Regeln und kulturellen Traditionen entgegenzukommen, erklärte der Politbüro-Chef Mullah Abdul Ghani Baradar am Sonntag.