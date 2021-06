Auslandsösterreicher pochen auf Doppelstaatsbürgerschaft

Wien – Nach dem aktuellen Vorstoß des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Sonntag die Bürgerinitiative „Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich“ auf konkrete Verbesserungen für Auslandsösterreicher gepocht. Derzeit sind Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich nur in Ausnahmefällen erlaubt. Für Auslandsösterreicher bringe das beruflich wie privat große Nachteile mit sich, kritisierten die Initiatoren der Bürgerinitiative am Sonntag in einer Aussendung.