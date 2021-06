„Königstransfer“ bei der WSG Tirol: Blume kommt aus Aarhus

Blume brachte es im Laufe seiner Karriere bislang auf insgesamt 175 Spiele in der dänischen Superliga, dem Pokal und dem Europacup (22 Treffer). Im vergangenen Jahr verbuchte er beim Viertplatzierten Aarhus GF in 31 Meisterschaftsspielen drei Tore und zwei Vorlagen. Auch Ex-WSG-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen soll eine Empfehlung für die Verpflichtung seines Landsmannes abgegeben haben. „Wir waren jetzt ein halbes Jahr an Bror dran und sind überglücklich, dass es uns gelungen ist, einen Spieler seiner Qualität zu verpflichten“, streut Trainer Thomas Silberberger dem Neuzugang Rosen, um ihn im selben Atemzug in die Pflicht zu nehmen: „Ich erwarte von ihm, dass er bei uns eine Führungsrolle einnimmt und vorneweg marschiert.“