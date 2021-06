„Hollywood“ bei den Raiders: Triumph über die Vienna Vikings

Innsbruck – Über 2500 Zuschauer im Innsbrucker Tivoli entsagten trotz Badewetter dem Schwimmbad – und sollten dafür belohnt werden. Vor allem jene, die nicht im dritten Abschnitt beim Stand von 21:7 aus Sicht der Vienna Vikings das Stadion verließen, denn von diesem Zeitpunkt an zeigten sich die Swarco Raiders hitzeresistent. Am Ende hieß es 27:24 aus Sicht der Gastgeber, den entscheidenden Pass fing zehn Sekunden vor Schluss ausgerechnet der lange Zeit verletzte Adrian Platzgummer. „Es fühlt sich gut an, wenn dir die Trainer das Vertrauen schenken. Wir könnten uns nicht mehr freuen als heute.“