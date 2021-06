Salzburgerin Valentina Höll setzte den goldenen Crankworx-Schlusspunkt

Innsbruck – Die fünfte Auflage von Crankworx Innsbruck geht wohl als die bisher heißeste in die Geschichte ein. „Es ging im wahrsten Sinne des Wortes heiß her“, bilanzierte Organisator Georg Spazier zufrieden. Die hochsommerlichen Temperaturen forderten Fahrer und Volunteers heraus, doch auch die spannenden Bewerbe sorgten für so manche schweißbedeckte Stirn.

Nerven wie aus Drahtseilen zeigte Emil Johansson (SWE) am Samstag mit dem Slopestyle-Sieg. Der seit gestern 22-Jährige gewann zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt den Bewerb der 15 Fahrer aus acht Nationen.

Im Downhill-Bewerb am Sonntag verteidigte Valentina Höll ihren Vorjahressieg und sorgte damit für den insgesamt dritten Stockerlplatz für Rot-Weiß-Rot nach Bronze im Dual-Slalom und Silber durch den Tiroler Peter Kaiser im Whip-Off. „Es war eine megacoole Woche. Ich bin einfach happy, dass wir Crankworx in Österreich haben.“ Bei den Herren klopfte der Steirer Andreas Kolb (5.) am Podest an.