Straßenrad-Meisterschaft Medaillenregen für die Gastgeber

Kufstein – Mit Patrick Konrad gewann ein „halber Tiroler“ gestern in Kufstein den Österreichischen Straßenrad-Meistertitel. Für den Sohn von Wien-Marathon-Organisator Wolfgang, ursprünglich ein Landecker, der zweite ÖM-Erfolg, diesmal gewann er vor dem Kärntner Marco Haller (Bahrain) und seinem Tiroler Bora-Teamkollegen Patrick Gamper. „Dass in der ersten Runde die entscheidende Gruppe schon geht, stand nicht auf unserem Plan“, meinte der Sieger. „Zum Glück ist dann das Loch aufgegangen bei meinem ‚Lucky Punch‘.“ Das Spitzentrio hatte sich in dem 176-km-Rennen in der ersten von fünf Runden abgesetzt und war so fast 150 km unter sich. Der auch vor zwei Jahren in Mondsee erfolgreich gewesene Konrad löste sich am letzten Berg von Haller und brachte 34 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Gamper lag 1:11 Min. zurück.