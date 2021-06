Für Plansee ging der Plan auf: Milliardenkonzern wird 100

Stattdessen wird vorerst heute um 11 Uhr in verschiedenen Unternehmensbereichen der Film „Zwei in ihrem Element“ zu sehen sein. Zudem wird ein reich bebildertes, 136 Seiten starkes Buch, das Einblicke in Historie und Unternehmenskultur gibt, präsentiert.

Firmengründer Paul Schwarzkopf, Chemiker und Doktor der technischen Wissenschaften, hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Verfahren zur industriellen Produktion von Glühfäden aus Wolframdraht für Glühbirnen entwickelt. Per Zeitungsinserat suchte der 1886 in Prag geborene Industrielle nach einem geeigneten Standort und fand ihn in Reutte. Gemeinsam mit Finanzpartner Richard Kurtz gründete Schwarzkopf am 24. Juni 1921 die Metallwerk Plansee GmbH und startete 1922 mit 15 Mitarbeitern die Fertigung von Produkten aus Molybdän und Wolfram. Bald kamen weitere Komponenten hinzu, etwa für die Autoindustrie – 1925 platzierte Henry Ford den ersten Großauftrag. In der Nazi-Zeit musste Schwarzkopf in die USA flüchten.