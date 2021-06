Nach Wahl zum künftigen Präsidenten: Gegenwind für Irans Raisi

Teheran – Der erzkonservative Kleriker Ebrahim Raisi hat nach seiner Wahl zum neuen iranischen Präsidenten mit massivem internationalem Gegenwind zu kämpfen. So kritisierten die USA, dass den Iranern „ein freier und fairer Wahlprozess verweigert“ worden sei. Israel forderte eine härtere Gangart gegenüber Teheran. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bezeichnete die Wahl am Sonntag als „Signal an die Großmächte, vielleicht das letzte Signal vor der Rückkehr zum Atomabkommen“. Diese müssten verstehen, mit wem sie es nun zu tun hätten „und welche Art von Regime sie stärken wollen“.