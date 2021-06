ÖVP-Prominenz muss im U-Ausschuss aussagen

Wien – Im Ibiza-Untersuchungsausschuss beginnen die letzten intensiven Wochen. Mittwoch und Donnerstag stehen im Zeichen von Auskunftspersonen aus der ÖVP oder deren Umfeld. Darunter auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: Er muss am zweiten Tag statt am gewohnten Vorsitz einige Plätze weiter rechts auf dem Sessel der Auskunftsperson Platz nehmen. Gerade rechtzeitig für ihn wurde nun via Kurier bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in vier Fällen die Ermittlungen gegen ihn eingestellt hat.