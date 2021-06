Schwaz zeigt Herz für Camper: Neue Abstellplätze

In Schwaz gibt es jetzt nahe der Altstadt zwei Abstellplätze für Wohnmobile um 25 Euro für 24 Stunden.

Schwaz – In unmittelbarer Nähe der Innenstadt Schwaz gibt es seit Kurzem zwei Wohnmobilabstellplätze. „Camper können die Altstadt so ohne beschwerliche Parkplatzsuche besuchen“, meint VBM Martin Wex. In der Corona-Krise hat die Anzahl der Camping-Begeisterten stark zugenommen.