Herzzerreißendes zum Saisonfinale in den Kammerspielen

Innsbruck – Geisterpremieren vor leeren Zuseherrängen sind hoffentlich längerfristig passé. Jetzt herrscht wieder Leben in den Schauspiel- und Opernhäusern. Auch das Tiroler Landestheater serviert zum Saisonfinale eine echte Premiere. Benjamin Brittens Kammeroper „The Rape of Lucretia („Die Schändung der Lucretia“) erlebt am Samstag in den Kammerspielen eine herzzerreißend eindrucksvolle Feuertaufe vor Publikum. Nach einer Saison des ständigen Umplanens, Zuwartens und Improvisierens wirkt diese Produktion wie ein selbstbewusstes Statement: Seht her, wir leben noch!