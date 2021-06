Erneut an Baum genagelter Hase nahe Graz gefunden

Hausmannstätten – Zum zweiten Mal ist in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ein getöteter Hase an einen Baum genagelt gefunden worden. Sonntagnachmittag rief ein Spaziergänger bei der Polizei an und meldete, dass er in einem Wald in der Nähe des Reitstalls das tote Tier entdeckt hat. Der Aufsichtsjäger stellte fest, dass der Hase vor etwa zwei Wochen getötet worden war. Der Kadaver wurde sichergestellt und kommt zur Untersuchung an die Veterinärmedizinische Universität Wien.