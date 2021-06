Herzog war bei der Staatsmeisterschaft eine Klasse für sich

Wörgl – Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist auch im Sommer kaum zu halten. Die 25-jährige Wahl-Kärntnerin drückte der Inline-Speedskate-Staatsmeisterschaft in Wörgl am Wochenende den Stempel auf. Österreichs Sportlerin des Jahres triumphierte am Samstag in den Sprintdistanzen über 500 und 1000 Meter. Die gebürtige Innsbruckerin lieferte sich im 5000-Meter-Punkterennen ein Duell mit der Wörglerin Anna Petutschnigg und konnte sich erneut durchsetzen.