Sieg oder Rechenschieber: So schafft es Österreich ins EM-Achtelfinale

⚽ Eine Zitterpartie kann die Nationalmannschaft selbst verhindern. Mit einem Sieg gegen die Ukraine wäre der zweite Platz fix. Die Foda-Auswahl würde am 26. Juni in London gegen Italien, den Ersten der Gruppe A, antreten.

⚽ Ein Remis gegen die Ukraine bedeutet Platz drei, da die Ukrainer bei ebenfalls ausgeglichenem Torverhältnis mehr Tore erzielt haben. Vier Punkte reichen dem ÖFB-Team sehr wahrscheinlich, um als einer der besten vier Gruppendritten aufzusteigen. Die Schweiz (Gruppe A) hätte man in diesem Fall bereits hinter sich gelassen, da die Eidgenossen zwar vier Punkte, aber das schlechtere Torverhältnis (-1) haben. Fehlt also noch ein weiterer schlechterer Gruppendritter, den man überholen müsste.

Sollte der Aufstieg als Dritter gelingen, spielt Rot-Weiß-Rot mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am 29. Juni in Glasgow gegen den Sieger der Gruppe E (aktuell Schweden). Ebenfalls möglich ist ein weiteres Spiel in Bukarest am 28. Juni gegen den Sieger der Gruppe F (Frankreich, Deutschland oder Portugal).