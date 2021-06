Mann in Wien von Freundin mit Messer bedroht

Wien – Sonntagnacht hat eine 26-Jährige in Wien-Rudolfsheim ihren 28-jährigen Freund mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Zuvor wurde der Mann im Zuge eines Streits durch Ohrfeigen, Schläge ins Gesicht und Bisse an den Unterarmen verletzt, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die deutsche Staatsangehörige gab an, sie hätte sich lediglich verteidigen wollen.