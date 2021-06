CDU und CSU verabschiedeten Wahlprogramm

Berlin – Die Parteivorstände von CDU und CSU haben am Montag einstimmig das Programm für die deutsche Bundestagswahl beschlossen. Auf einer gemeinsamen Sitzung billigten die Parteigremien den 139 Seiten umfassenden Text mit dem Titel „Programm für Stabilität und Erneuerung - Gemeinsam für ein modernes Deutschland“, wie die AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. CSU-Chef Markus Söder sicherte dem CDU-Chef und Kanzlerkandidaten Armin Laschet seine volle Unterstützung zu.

„Wir werden es gemeinsam rocken“, sagte Söder bei einem Auftritt mit Laschet in Berlin. Die derzeit guten Umfragewerte der Union seien auch der „sehr guten Performance“ des CDU-Vorsitzenden sowie der Geschlossenheit der Union zuzuschreiben. In einem öffentlich ausgetragenen Kampf um die Kanzlerkandidatur hatte sich Laschet im April gegen Söder durchgesetzt. Das zähe Ringen zwischen den beiden Parteichefs hatte für Unruhe und Spannungen in der Partei gesorgt.