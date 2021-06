Mädchen verteilte in Freibad Tabletten: Kinder auf Intensivstation

Hildesheim – Nach der Einnahme von rezeptpflichtigen Tabletten in einem Freibad im niedersächsischen Hildesheim sind zwei elfjährige Kinder auf der Intensivstation behandelt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bekamen der Bub und das Mädchen am Sonntagnachmittag starke gesundheitliche Probleme, die Badeaufsicht wählte den Notruf. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein zwölf Jahre altes Mädchen den Kindern die Tabletten gab. (dpa)