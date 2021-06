EM-Achtelfinale, wir kommen! ÖFB-Team besiegte Ukraine 1:0

Österreichs Nationalteam hat es geschafft! Die ÖFB-Elf steht erstmals in der rot-weiß-roten Fußballgeschichte im Achtelfinale einer Europameisterschaft. Ein 1:0 gegen die Ukraine fixierte Platz zwei in Gruppe C und ein Duell mit Italien am Samstag (21.00 Uhr) in London.