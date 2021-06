Wien – Die Hitzewelle hat heute, Montag, für den heurigen Temperatur-Rekord gesorgt. Am Nachmittag wurde an der ZAMG-Wetterstation im steirischen Bad Gleichenberg 35,0 Grad gemessen. Der bisher höchste Wert war 34,7 Grad am Sonntag in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ), berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). (APA)