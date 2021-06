FC Wacker wirft Investor raus, Siems erneuert Vorwürfe gegen Verein

Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck und Matthias Siems sind geschiedene Leute. Der Verein habe ihn ausgeschlossen, teilte der Hamburger Investor am Montagabend in einer Presseaussendung mit.

"Mit Verwunderung nimmt der Hamburger Investor Matthias Siems den heute (21. Juni 2021) erfolgten Ausschluss durch den Verein FC Wacker Innsbruck zur Kenntnis. Dieser erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Clubführung Unterlagen und Dokumente zu ihrer Geschäftsführung vorlegen sollte. Dies ist innerhalb der gesetzten Frist von zwei Wochen nicht erfolgt. Damit entzieht sich Wacker Innsbruck bewusst der vertraglichen Informationspflicht und lässt die Chance verstreichen, für Klärung zu sorgen", hieß es in diesem Schreiben. Weiters: "Insofern bestätigt sich der Eindruck von Intransparenz und mangelndem Aufklärungswillen in der Führung der Geschäfte des FC Wacker Innsbruck. Dieses Verhalten des Vorstands schadet dem Verein."