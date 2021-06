Tirol bei Impfquote über Bundesschnitt, Neos-Kritik an Grünem Pass

Der Zustrom zu den Impfungen in Tirol ist ungebrochen, wenngleich das Land erneut zum Einhalten der Impftermine mahnt.

Innsbruck – Über das Wochenende war es so weit: Tirol überschritt mit 603.100 Corona-Impfungen die 600.000er-Marke. Davon entfallen rund 383.400 auf Erstimpfungen, an die 219.700 Personen sind mittels zweitem Stich sogar schon vollimmunisiert, teilte das Land gestern Vormittag auf TT-Anfrage mit. Umgemünzt auf die Gesamtbevölkerung sind damit 50,6 Prozent ein erstes Mal geimpft, 30,1 Prozent schon das zweite Mal. Zusammengefasst haben von den in Tirol aktuell rund 670.000 impfberechtigten Personen (alle ab 12 Jahren) nach gestrigem Stand bereits 57,2 Prozent zumindest eine Schutzimpfung erhalten.