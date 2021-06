Der Parkinson-Krankheit auf der Spur: Studienteilnehmer in Tirol gesucht

Seit zehn Jahren werden in Innsbruck Forschungsprojekte von der Michael J. Fox Foundation unterstützt. „Die Förderung wurde noch einmal um acht Jahre verlängert“, freuen sich der ehemalige Klinikdirektor und Studieninitiator Werner Poewe und der Leiter der Parkinson-Arbeitsgruppe Klaus Seppi. Am so genannten PPMI-Projekt haben in den letzten zehn Jahren 17 Teilnehmer aus Tirol aktiv mitgemacht.