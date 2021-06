Staatsbürgerschaft: VP sieht SP-Landeschef sich „wegducken“

Letzteres will nun der Tiroler VP-Nationalratsabgeordnete Hermann Gahr näher ausloten und verlangt von Dornauer Aufklärung: „Seit Dornauer offen die SPÖ-Staatsbürgerschaftsideen in Zweifel gestellt hat, haben wir nichts mehr von ihm gehört.“ Für Gahr habe Dornauer aber zu definieren, was er darunter verstehe, schließlich „hätte der SPÖ-Vorschlag einen enormen Pull-Effekt in der Zuwanderung zur Folge“. Mit Verweis auf die Migrationskrise sei das ein falsches Signal, so Gahr. Er wirft Dornauer vor, sich diesbezüglich „wegzuducken“. (mami)