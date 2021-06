Gratisparken in Innsbruck: ÖVP genervt von „Nachwatten“

Innsbruck – In der Stadtpolitik gibt es wieder einmal Knatsch. Wie berichtet, möchte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) 190.000 Euro an Corona-Wirtschaftshilfe lieber in die Gelbe Innenstadtkarte investieren als in Gratisparkstunden in den Tiefgaragen. Dieses „Nachwatten“, wie es die ÖVP nennt, sorgt für Ärger bei Verkehrsausschussobfrau Mariella Lutz: „Es ist ein No-go, wenn nach Abstimmungen die Beschlüsse nicht umgesetzt werden bzw. alles versucht wird, diese zu drehen.“ Die Grünen müssten lernen, dass es beim Spiel der freien Kräfte Mehrheitsentscheidungen gegen ihren Willen gibt. Schützenhilfe bekommt die ÖVP von der Wirtschaftskammer. Für Bezirksobmann Franz Jirka helfen die Gratisparkstunden, die mit den 190.000 Euro sechs Wochen lang an Freitagen und Samstag angeboten werden könnten, sehr wohl, um der Stadt mehr Kunden zu bescheren.