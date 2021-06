Meister- und Kammerkonzerte: Hoffen auf eine Saison ohne Corona-Löcher

Innsbruck – Die laufende Saison der Meister- und Kammerkonzerte in Innsbruck ging mit dem Gastspiel der Labèque-Schwestern schon vor einer Woche zu Ende. Die beiden geplanten Konzerte von Tenor Mark Padmore am 28. Juni im Haus der Musik entfallen, weil der Brite aufgrund der Covid-Einreisebeschränkungen nicht nach Tirol kommen kann.

Ab sofort können Abonnenten, deren gibt es bei diesen beiden populären Konzerformaten reichlich, mit ihren Wünschen vorstellig werden (Kontakthinweis am Textende). Der Verkauf von Einzeltickets startet dann am 31. August.

Den Auftakt der neuen Saison bildet am 28. Oktober das 1. Kammerkonzert mit Oboist François Leleux (zuletzt 2019 zu Gast in Innsbruck). Er wird von Emmanuel Strosser am Klavier begleitet. Das erste Meisterkonzert ist am 2. November angesetzt: Flötist Emmanuel Pahud und Pianist Eric Le Sage konzertieren im Congress.