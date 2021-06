Erneut AK-Prozess wegen Kündigungen bei Coveris in Langkampfen

Langkampfen – Seit 2019 liegt die Arbeiterkammer Tirol (AK) im Clinch mit der Firma Coveris Flexibles Austria. Bereits zweimal versuchte das Verpackungsunternehmen, zehn seiner Mitarbeiter, darunter sieben über 50-jährige, zu kündigen. Beide Male klagte die AK und bekam Recht. Doch nun würde es Coveris erneut versuchen. „Die über 50-jährigen Mitarbeiter wurden in einer dritten Welle wieder gekündigt, diesmal mit vorhergehender Anzeige an das AMS“, so die Arbeitnehmervertreter. Auch diese Kündigungen würden aktuell von der AK gerichtlich bekämpft.