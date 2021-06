„Katastrophen warten nicht, bis wir bereit sind“: Rotes Kreuz bildet Mitglieder aus

Kundl – Massenkarambolagen auf der Autobahn, Schneelagen, Starkwindereignisse oder ein Black-out – bei Katastrophenszenarien wie diesen gilt es schnell, strukturiert und professionell zu reagieren. Und genau das wurde am Wochenende trainiert. Denn nach einjähriger, Corona-bedingter Pause startet das Rote Kreuz Tirol wieder mit der Ausbildung von Katastrophenhilfs-Experten. 108 Teilnehmer aus allen Rotkreuz-Bezirken absolvierten am letzten Wochenende den ersten Teil der Ausbildung, das Katastrophen-Basisseminar. Organisiert und durchgeführt wird dieses vom Landesrettungskommando Tirol in Kooperation mit der Rotkreuz-Bezirksstelle Kufstein.

In der Volksschule Kundl war es am Wochenende dann so weit. Die Teilnehmer gaben alles und zeigten, was in ihnen steckt. Vor allem zeigten sie sich mit dem Erfolg des Auftaktseminars zufrieden. Eine von ihnen, die 18-jährige Luisa Mistelberger aus Sillian in Osttirol, ist überzeugt: „Schnelles Agieren in einer Katastrophe setzt voraus, dass alle Helfer dieselben Kenntnisse haben. Ausbildungen wie diese geben Sicherheit und Selbstvertrauen für den Fall, dass unsere Hilfe einmal mehr gefordert wird.“ Sie und ihre Kollegen sind schon gespannt, aber vor allem auch voll motiviert für den zweiten Teil.