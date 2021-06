Tanzspektakel in drei Dimensionen beim Osterfestival im Innsbrucker Congress

Innsbruck – Es ist eine völlig neue Dimension des Tanzens, die die Compagnie „Käfig“ rund um den Lyoner Choreografen Mourad Merzouki am Sonntagabend mit ihrem aktuellen Programm „Vertikal“ einem atemlosen Publikum in der Dogana des Innsbrucker Congress eröffnete. Indem hier der ganze Bühnenraum zur dreidimensionalen Tanzfläche für die zehn Tänzerinnen und Tänzer wird, die mit ihren scheinbar von allen Gesetzmäßigkeiten der Schwerkraft befreiten Körpern den Boden genauso wie senkrechte Wände betänzeln und bekraxeln, an unsichtbaren Seilen hängend offensichtlich lustvoll in den Raum schaukeln, ihn fliegend durchpflügen, bevor sie wieder am Boden landen. Um sich hier zögernd anzunähern, sich in intimen Pas-de-deux zu finden, zur Gruppe zu werden, bevor sie als choreografisch gliederndes Element von den verschiebbaren Wandelementen immer wieder ausgespuckt oder eingesaugt werden.