„MOJA“ und „Mutbaum“: Imster Stadtführung geht auf die Jugend zu

Imst – Nach dem sozial wie schulisch sehr fordernden Corona-Jahr stellt der „Mutbaum“ vor der IT-Mittelschule in Imst ein sichtbares Zeichen der vielgerühmten „Resilienz“, also der Widerstandsfähigkeit, aller Jugendlichen dar. „Wir haben Mut und wir lassen uns nicht unterkriegen!“, gibt Philipp schlagfertig zu Protokoll. Der Viertklässler hat mit seinen Mitschülern den „Mutbaum“ zusammengezimmert. „Für uns ist der Baum ein Zeichen dafür, dass man nie die Hoffnung verlieren soll“, pflichten Matteo und Letizia bei: „Man muss sich etwas trauen, Courage zeigen. Auch wenn mal alles schiefläuft, wird es bestimmt wieder besser.“

In vier Arbeitstagen haben sich die Abschlussklässler am Schulhof versammelt und gemeinsam gehämmert, geschraubt und geschwitzt. Aus einem Haufen alter Paletten wurde am Ende harter Arbeit eine Baumskulptur, der „Mutbaum“. Diese Holzplastik wird das ganze Jahr über mit verschiedenen Themen bespielt, versichert Schuldirektor Jörg Schlatter. Für ihn war die Zusammenarbeit „geradezu eine Wohltat“. Nach den Covid-Maßnahmen hätten sich Schüler, Werk- und Kochlehrer sowie das Jugendzentrum voll ins Zeug gelegt, um das Werk zu vollenden.