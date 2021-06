Seefelder BM Frießer wechselt als Geschäftsleiter in die Axamer Lizum

Axams – Das Geheimnis rund um Werner Frießers Wechsel in die Privatwirtschaft ist gelöst. Der Seefelder Bürgermeister fungiert mit 1. Juli als Geschäftsleiter in der Axamer Lizum. Damit ist der langjährige Vorstand der Bergbahnen Rosshütte seinem Metier treu geblieben. „Mit Werner Frießer wird ein erfahrener und kompetenter Tiroler Seilbahnexperte die Geschäfte der Axamer Lizum übernehmen. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit“, heißt es kurz und bündig in einer offiziellen Aussendung des Unternehmens.