Mehrere Suchaktionen erfolglos: Rätsel um vermissten Urlauber aus Holland

„Wir wissen von seiner Familie, dass der Mann allein nach Innsbruck gereist ist, weil er in die Berge wollte“, erzählt Christoph Kirchmair, Leiter der Innsbrucker Kripo: „In einer Pension im Stadtteil Wilten hat er sich ein Zimmer genommen.“ Wie die Ermittlungen ergaben, hat der Urlauber am 30. Mai noch in einem Lokal in der Maria-Theresien-Straße gefrühstückt. Dann dürfte er zu einer Wanderung aufgebrochen sein. Allerdings ist der 19-Jährige nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt. Abgereist dürfte der Holländer nicht sein: „Zumindest blieben sein Gepäck und der Reisepass in der Pension zurück“, so Kirchmair weiter.