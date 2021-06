Das bringt der Dienstag bei der EURO: Kroatien droht Aus, England um Gruppensieg

Vizeweltmeister Kroatien will das frühe EM-Aus mit aller Macht abwenden, Außenseiter Schottland trotz Corona-Wirbels um den Jungstar für einen unvergesslichen Moment seiner langen Fußball-Historie sorgen. Nur ein Sieg hilft den beiden Kontrahenten im spannungsgeladenen Gruppenfinale heute im legendären Hampden Park weiter. „Jetzt müssen wir auf dem Platz so auftreten, als ginge es um unser Leben, die drei Punkte holen und dann hoffen, dass es reicht“, forderte der künftige Leipzig-Verteidiger Josko Gvardiol eine klare Leistungssteigerung seiner Kroaten.

Am Tag vor dem Alles-oder-nichts-Spiel mussten die nach dem 0:0 in England euphorisierten Schotten erstmal eine bittere Nachricht verdauen: Der in Wembley zum Star des Spiels gekürte Billy Gilmour (20) fällt nach einem positiven Corona-Test aus. Am Ziel, sich mit der erstmaligen K.-o.-Runde zu Braveheart-Helden zu küren, ändert das aber nichts. „Wir wissen, dass wir mit einem Sieg Geschichte schreiben können“, sagte Torhüter David Marshall. Der große Druck liegt klar bei den Kroaten um Luka Modric. (dpa)