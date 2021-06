Innsbrucker Forscher identifizierten neuen Biomarker bei MS

Innsbruck – Vielversprechende Entdeckung an der Medizinischen Universität Innsbruck: Eine maßgeschneiderte Behandlung von Multipler Sklerose (MS) könnte in greifbare Nähe rücken. Neurologen an der MedUni identifizierten nun im Rahmen einer Beobachtungsstudie einen neuen Biomarker, mit dem eine solche Behandlung wahrscheinlicher wird, teilte die Universität am Dienstag in einer Aussendung mit.