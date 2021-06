Unbekannte besprühten Schild auf Supermarktdach in Inzing

Inzing – Nach unbekannten Tätern, die am Wochenende auf dem Dach eines Supermarktes in Inzing ein Schild mit blauem Farblack besprüht haben, sucht derzeit die Polizei.

Die Spray-Attacke passierte demnach in der Nacht auf Samstag bei einem Supermarkt am Gustav-Markt-Weg. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Zirl unter Tel. 059133/7132 wird gebeten. (TT.com)