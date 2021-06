Vier Grands Prix der Königsklassen des Motorsports am Red Bull Ring

Hochspannung pur: Am Red Bull Ring in der Steiermark werden zwischen 25. Juni und 15. August gleich vier Grands Prix ausgetragen.

Nachdem der Red Bull Ring im Vorjahr mit dem historischen Formel-1-Auftakt und zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden das Comeback globaler Sport-Events ermöglicht hat und im Murtal zudem zweimal um Punkte in der Motorrad-WM gekämpft wurde, freut sich der Spielberg auch 2021 auf ganze vier Grands Prix der Motorsport-Königsklassen! Den Reigen der Doppel-Rennen eröffnet die Formel 1 bereits am 27. Juni mit dem „Formula 1 BWT Großer Preis der Steiermark“. Das Datum für den „Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich“ bleibt unverändert der 4. Juli. Im August folgt die MotoGP mit zwei Rennen: dem „Michelin® Grand Prix of Styria“ am 8. August und dem „Motorrad Grand Prix von Österreich“ am 15. August.